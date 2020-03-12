Российского психиатра признали невиновным в убийстве его пациентом ребенка

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отправил на пересмотр уголовное дело психиатра Александра Шишлова, осужденного за убийство ребенка его бывшим пациентом. Об этом ТАСС сообщила координатор профсоюза «Действие» по Астраханской области Ксения Литвинова.

По ее словам, отменен приговор Астраханского областного суда, который назначил врачу два года колонии-поселения за халатность. Шишлов 12 марта вернется домой.

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«Александр провел в колонии полгода, но защита продолжала добиваться его освобождения. Суд увидел, что врач невиновен, и посчитал решение Астраханского суда незаконным», — отметила Литвинова.

Шишлов будет находиться дома в Астрахани под подпиской о невыезде, а его защита будет добиваться его полной реабилитации и восстановления в должности.

Летом 2019 года психиатра признали виновным в халатности. Суд установил, что при очередном освидетельствовании он доложил врачебной комиссии недостоверные сведения об улучшении состояния пациента, который страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждался в продолжении лечения. Мужчину выписали из психиатрического стационара, а спустя два месяца он убил полуторогодовалую дочь своей племянницы.

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