Российский подросток попытался покончить с собой в школе из-за страшного сна

Семиклассник в Краснодарском крае попытался покончить с собой из-за сна

В селе Радищево Краснодарского края российский подросток попытался покончить с собой из-за страшного сна, который видел после разговора с отцом по видеосвязи, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мальчика спас учитель физкультуры. Мужчина ворвался в кабинет и отобрал у семиклассника бутылку с керосином и кухонный нож. Позже он отвел подростка к школьному психологу.

В разговоре с ним мальчик объяснил, что мать выгнала его отчима из дома, а позже ему приснился кошмар.

Ранее в школе № 691 Санкт-Петербурга ученик ранил ножом одноклассника во время урока. Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса с непроникающим ранением.