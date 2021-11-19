Центральный банк решил защитить данные россиян

Банк России решил бороться с принуждением клиентов финансовых организаций к предоставлению избыточных сведений. О защите данных россиян говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка, опубликованном на сайте ЦБ.

О выявленных нарушениях регулятор будет информировать уполномоченные органы. Также Центральный банк планирует следить за соблюдением финансовыми организациями мер кибербезопасности. Для этого регулятор намерен развивать инструменты для оценки выполнения учреждениями рекомендаций ЦБ.

Также Центральный банк будет принимать меры по противодействию социальной инженерии на сайтах и в мобильных приложениях финорганизаций при взаимодействии с пользователями. «При развитии перспективных инструментов защиты прав потребителей и инвесторов в части регулирования и надзора Банк России продолжит взаимодействие с международными организациями в этой сфере», — уточняется в документе.

Ранее в ноябре в Общественной палате сообщили, что в 2021 году было получено 11 тысяч обращений по разным случаям мошенничества, включая кражу персональных данных. Пользователи выразили обеспокоенность тем, что не могут быть уверены в своей безопасности в цифровом пространстве.

