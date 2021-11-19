Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 19 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4016,47 пункта (минус 1,89 процента), индекс РТС — до 1723,74 пункта (минус 2,17 процента).

Из 15 компаний «голубых фишек» Мосбиржи в плюсе закончили только четыре — «Полиметалл» (плюс 0,89 процента, 1455 рублей за акцию), «Яндекс» (плюс 0,85 процента, 6044,8 рубля), «Магнит» (плюс 0,19 процента, 5957 рублей) и «Полюс» (плюс 0,02 процента, 15 807,5 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 4,46 процента, 1638,4 рубля), TCS Group (минус 4,04 процента, 7084 рублей) и «Роснефти» (минус 3,6 процента, 592 рубля).

Курс доллара на 18:45 московского времени составил 73,39 рубля (плюс 0,29 рубля), курс евро — 83,08 рубля (минус 0,02 рубля). Биткоин торговался по 57 959,9 доллара (минус 1,55 процента).

Нефть подешевела на фоне введения локдауна в Австрии и опасений о новых ограничениях в Европе. Brent стоила 79,19 доллара (минус 2,52 процента), WTI — 76,44 доллара (минус 2,54 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1037 долларов (минус 8,6 процента).