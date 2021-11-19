Россиянам предложили 25 лет ждать жилья «как в Европе»

Сбер: Россия сможет догнать Европу в обеспеченности населения жильем через 25 лет

России понадобится 25 лет, чтобы достичь европейского уровня доступности жилья при текущем объеме строительства. Столько ждать россиянам предложил заместитель главы отдела Сбера «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимир Ситнов, пишет РБК.

По данным эксперта, ежегодно в России строят от 80 до 85 миллионов квадратных метров недвижимости. Ситнов считает, что как минимум через четверть века страна сможет сравняться по уровню обеспеченности населения жильем со среднестатистическими странами Европы. Чтобы сравняться с наиболее развитыми представителями ЕС, потребуется еще больше времени.

«Это вселяет надежду, что мы достаточно долго будем находиться на уровне повышенного спроса на недвижимость», — отметил сотрудник банка. В Сбере считают, что для сохранения объемов ввода жилья необходимо в 2021-2022 годах выдать разрешения на строительство не менее 42 квадратных метров.

По оценкам Минстроя, текущая обеспеченность жильем в России находится на уровне 26,9 квадратных метра на душу населения — к 2030 году показатель планируют поднять до 33,8 квадратных метра. Однако, по сравнению с Европой, доступность жилья в стране довольно низкая. Во Франции и Финляндии на одного человека приходится почти 40 квадратных метров недвижимости, а в Германии — более 40 «квадратов».