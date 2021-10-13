Каждого россиянина обеспечат 34 «квадратами» жилья

В России повысят обеспеченность населения жильем до 33,8 квадратного метра на человека

Министерство строительства и ЖКХ разработало проект стратегии, которая направлена на повышение обеспеченности жильем россиян. По плану ведомства, за счет увеличения ввода новых домов на один миллиард квадратных метров к 2030 году на каждого человека в стране будет приходиться около 34 «квадратов», пишет РИА Новости.

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По данным Минстроя, совокупная площадь жилфонда России на конец 2020 года достигла 3,9 миллиарда квадратных метров, из которых 2,4 миллиарда — в многоквартирных домах. На одного человека, проживающего на территории страны, приходится 26,9 квадратного метра. При реализации плана строительства нового жилья до конца десятилетия получится достигнуть уровня в 33,8 «квадрата» на человека, подчеркнули в ведомстве.

Составители проекта стратегии отметили, что на текущий момент обеспеченность жилплощадью россиян ниже среднего по Восточной Европе (где на человека приходится 35 «квадратов»). В 21 регионе страны по итогам прошлого года показатель упал до 21,3 квадратного метра и менее. Текст стратегии в настоящее время находится на стадии общественных обсуждений, которые завершатся 31 октября.

Ранее Минстрой России утвердил критерии ветхости зданий. Дома, у которых фиксируют снижение несущей способности, прочие дефекты, смогут признавать «ограниченно годными». Проживание в таких зданиях не будет запрещено при условии постоянного мониторинга технического состояния конструкций, их ремонта.