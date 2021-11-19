Пивной историк назвал единственный русский сорт пива

Историк российского и советского пивоварения, пивной блогер Павел Егоров назвал единственный традиционный сорт русского пива, который сегодня может попробовать каждый. Свое мнение он высказал в материале «Ленты.ру» о людях, восстанавливающих старинные рецепты пива.

Егоров рассказал, что со времен Петра I отечественное пивоварение находилось под сильным влиянием Запада — и советские, и российские сорта варились по рецептурам западных пивоваров. Однако есть истинно русский вид пива, который продается в каждом магазине и который сегодня может купить каждый. Таким напитком, по его словам, является квас.

«Квас — это то же самое пиво. Соответственно, это традиционный русский сорт, который до сих пор чрезвычайно популярен и чрезвычайно развит у нас в России. Квас варят очень многие заводы», — рассказал специалист.

Он также заметил, что современный квас, продающийся массово, ближе всего к так называемому русскому черному пиву, так как классический квас готовился при помощи молочнокислого брожения, а сегодняшний делают с использованием обыкновенных дрожжей.

Ранее сообщалось, что американец из штата Огайо выдержал 46 дней Великого поста, питаясь исключительно пивом. Кроме хмельного напитка, он иногда пил несладкий чай, кофе и газированную воду.