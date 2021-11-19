Мастер сняла процесс удаления вшей на видео и вызвала отвращение у подписчиков

Специалистка по удалению вшей сняла процесс удаления паразитов и вызвала отвращение у подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом theliceangels продемонстрировала зараженную педикулезом клиентку. На видео женщина прочесывает ее пряди специальным гребнем с частыми металлическими зубьями, затем протирает его влажной салфеткой, на которой остаются сотни вшей и отложенные ими яйца.

Мастер упомянула, что клиентка не могла полностью избавиться от насекомых на протяжении пяти лет. «Эти яйца действительно глубоко укоренились в ее волосах. Ей понадобится несколько процедур, чтобы вывести вшей навсегда. Однако уже сейчас можно наблюдать уменьшение их количества», — сказала она.

Ролик стал вирусным и набрал 3,1 миллиона просмотров и 162,4 тысячи лайков. Пользователей сети испугало видео специалистки. «Какой ужас! Мне страшно», «У меня чешется голова от просмотра этого видео», «Меня тошнит», «Я не верю, что такое существует на самом деле», «Мне жаль эту девушку», — писали они.

В сентябре женщина показала эффективный способ избавить ребенка от вшей. Блогерша Шерри (Sherrii) объяснила, что не стоит прибегать к использованию специальных шампуней и средств против паразитов без наблюдения специалиста, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию. «Наиболее эффективным способом является вычесывание вшей с помощью специальной расчески с частыми зубьями», — сказала она.