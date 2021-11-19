Австралийка назвала пиво секретом своего долголетия

Австралийка Бид Грок (Bid Grocke) заявила, что дожила до 107 лет благодаря ежедневной банке пива, пишет LAD Bible.

Женщина на протяжении многих лет ходит в продуктовый магазин в Перте, чтобы купить себе напиток. В свои годы она живет одна, может передвигаться и выполнять домашние дела. «Моя мама любит жизнь и смеяться. Каждую среду она занимается спортом и делает это уже более 40 лет», — раскрыл еще один секрет долголетия сын австралийки Ян Робертсон (Ian Robertson).

В 2018 году столетняя британка Эйлин Махер (Eileen Maher) также назвала секретом долголетия любимое пиво. В доме престарелых на дне рождения помимо традиционного торта и хереса, на стол подавали ее любимое пиво и печенье с ванильным кремом. Именно эти блюда женщина считает залогом своего долголетия.

Ранее врач Суна Исакова объяснила, что пиво очень опасно для мужчин, так как приводит к образованию «пивного живота» и других проблем в организме.