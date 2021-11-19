Франция обвинила Лукашенко в захвате заложников

Кризисная ситуация на польско-белорусской границе — это инструментализация мигрантов диктатором. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Monde.

Дипломат назвал события на границе гнусной и преступной инициативой. Он обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в захвате заложников и призвал российского лидера Владимира Путина повлиять на Минск. По мнению главы французского МИД, белорусский лидер — это диктатор, который привык к использованию незаконных методов в своей политике.

Ле Дриан подчеркнул, что ситуация требует новых санкций против официального Минска и проявления твердой позиции с европейской стороны. «К этой проблеме нужно относиться как организованной и циничной провокации», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко, чтобы положить конец использованию миграционных потоков на границе с Европой. В ходе переговоров с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким французский лидер подтвердил свою полную солидарность с Варшавой.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока предпринимают попытки проникнуть на территорию Польши и других европейских стран. Польским силовикам приходится использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.