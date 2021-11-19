Минобороны Британии: в Польшу направят около 150 военных инженеров для укрепления границы

Британские военные прибыли на польско-белорусскую границу в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО для оказания помощи вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщает BBC News.

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Расквартированных на границе солдат посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что в ближайшее время в Польшу прибудут еще около 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров.

Уоллес пояснил, что эта часть армии не принадлежит к боевым подразделениям. Военные будут заниматься строительством заграждений, дорог и другой инфраструктуры на границе. «Мы используем это военное подразделение для помощи Польше и, потенциально, другим странам Балтии в защите их границ», — заключил он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.