Мастер эпиляции назвала самую страшную находку на теле клиентки во время сеанса

Австралийский мастер эпиляции рассказала, как однажды обнаружила мертвую моль на теле своей клиентки во время процедуры. О своей находке она сообщила в эфире радиостанции KIIS FM, пишет news.com.au.

Во время трансляции ведущие Уилл (Will) и Вуди (Woody) попросили слушателей назвать самую страшную вещь, которую те когда-либо встречали на работе. Чтобы поделиться своей историей, в программу дозвонилась сотрудница индустрии красоты Пейдж (Paige).

«Я косметолог, и, признаться честно, самой отвратительной вещью за период моей практики была дохлая моль в зоне бикини одной из клиенток, — вспомнила она сеанс. — Мы часто сталкиваемся с подобным в нашей работе. Она не приходила на эпиляцию очень давно, прошло больше месяца».

Ролик, на котором запечатлена реакция ведущих на рассказ собеседницы, появился в их официальном TikTok-аккаунте. После слов Пейдж оба мужчины начинают громко смеяться и повторять: «О боже». Публикация стала вирусной и набрала более 380 тысяч просмотров.

Пользователи сети также ужаснулись услышанному. «Неужели люди не моются перед тем, как отправиться на процедуру?», «Я тоже работаю мастером эпиляции, и знаете что? Вы и правда никогда не можете предположить, что скрывается под одеждой клиентов», «Это дико, но жутко смешно», «Жаль, что эта моль не вылетела у нее из белья», — высказались они в комментариях под видео.

В сентябре стало известно о сотруднице салона красоты, которая обнаружила вошь в волосах клиентки во время наращивания ресниц и утаила от нее находку. На размещенном в сети видео видно, как среди локонов девушки ползает паразит светло-коричневого цвета. Мастер призналась, что не знала, как реагировать на увиденное, поэтому не сообщила об этом клиентке.