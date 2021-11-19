Врач рассказала о сокращении длительности постковидного синдрома

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Ленте.ру» о сокращении длительности постковидного синдрома.

«Его сейчас поменьше стало, и укоротился он немножко. В последнее время мало запросов, до этого было очень много депрессивных состояний, часто народ жаловался, что длится прям долго, а сейчас достаточно быстрее все в себя приходят», — сообщила она.

Ярцева предположила, что сокращение длительности постковидного синдрома может быть связано с тем, что люди стали уделять этому меньше внимания.

Другой врач, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что период постковидного синдрома мог укоротиться, так как люди приспосабливаются к вирусу: «Человек все равно адаптируется ко всем этим неудобствам, потихонечку двигается, увеличивает объем нагрузок и таким образом приспосабливается к повседневной жизни».

Врачи выделили среди самых распространенных симптомов постковидного синдрома астенические состояния: слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также такие расстройства, как тревога и депрессия.

Важно донести до людей, что это нормально, отметила Ярцева. «Ощущения непривычные для людей. После COVID-19 всегда так. Не надо пугаться, не надо думать, что это навсегда. Это последствия, которые пройдут, всегда проходят», — заметила она.

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