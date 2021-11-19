Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

Представитель Кремля Песков: президент России Путин определяется с планами на Новый год

Российский президент Владимир Путин пока не определился с планами на Новый год, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Life.ru.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин встречать 2022 год в кругу близких, известно ли о планах на праздник, представитель Кремля ответил: «Пока нет». Ожидается, что в преддверии праздника глава государства даст большую пресс-конференцию.

Встречая 2021 год, Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением к россиянам. Глава государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут. Первыми поздравление увидели россияне на Камчатке и Чукотке.

Как уточнил Путин, жители страны с достоинством прошли 2020 год вместе, как и подобает единому народу. Президент выразил признательность медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусом. В поздравлении политик назвал Россию одной большой семьей.

До этого самым продолжительным было новогоднее выступление главы государства в 2013 году — 4,5 минуты. Тогда поздравление было записано в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.