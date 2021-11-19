Американский секретный беспилотник показали на видео

В США показали новый беспилотник неизвестной модели. Аппарат продемонстрировали в новом ролике американских Военно-воздушных сил (ВВС). В публикации The Drive предположили, что запись демонстрирует секретный беспилотник RQ-180, который разрабатывают в США.

Центр передового опыта в области вооружений ВВС США (PACE, Profession of Arms Center of Excellence) опубликовал ролик, демонстрирующий достижения в области разведки. На видео можно заметить актуальные и перспективные разведывательные дроны.

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В публикации The Drive обратили внимание на беспилотник, который показали после кадров полета разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло». Автор предположил, что на видео показали стелс-дрон RQ-180.

Ранее беспилотник неизвестной модели заметили над американской военной базой в штате Невада. Очевидец сфотографировал аппарат, который пролетал над озером Грум-Лэйк. В публикации The Drive предположили, что в Неваде заметили стелс-беспилотник RQ-180.

В октябре издание 19FortyFive назвало российский беспилотник С-70 «Охотник» проблемой для США и НАТО. В публикации отметили, что российский дрон может нанести удар на дальность до 6000 километров.

В июле в США назвали самые опасные российские беспилотники. В материале The National Interest сравнили российский беспилотник «Охотник» с американским дроном RQ-170 Sentinel и ударным самолетом F-117 Nighthawk.