На границе России и Казахстана задержали контрафакт на миллиарды рублей

Склады временного хранения задержанного товара у российско-казахстанской границы переполнены контрафактом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

С начала года сотрудники ФТС обнаружили у границы больше трех тысяч транспортных средств, перевозивших с нарушением закона больше 55 тысяч тонн товаров. Общая стоимость задержанного контрафакта превышает два миллиарда рублей, оценили в таможенной службе.

Казахстан и Россия входят в Евразийский экономический союз, и таможенный контроль между странами отсутствует. Однако значительная протяженность границы, более 7,5 тысячи километров, делает участок популярным для ввоза запрещенных товаров. Только Самарская таможня в районе границы за девять месяцев года нашла больше тысячи товаров «с признаками контрафактных». Чаще всего речь идет об одежде, обуви, игрушках, парфюмерии, косметике, также встречаются алкоголь

и табачная продукция.

Для борьбы с ввозом нелегальных сигарет Минпромторг России предлагал ввести закон, который позволял бы изымать автомобиль, который использовался для перевозки. Потери бюджета России от недополученных табачных акцизов оцениваются экспертами в 100 миллиардов рублей в год, отмечали в Минпромторге.