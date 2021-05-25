Россиянам назвали новую причину для роста цен на дешевые товары

Цифровая маркировка относительно дешевых товаров приведет к удорожанию их себестоимости и отразится на потребителях. Новую причину для роста цен на товары назвали «Интерфаксу» в компании Henkel (производит косметику, бытовую химию).

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По мнению генерального менеджера подразделения Henkel в России и СНГ Сергея Быковского, для некоторых категорий товаров введение маркировки оправданно из-за борьбы с контрафактом. Однако там где речь идет о масс-маркете, нужно понимать, что любые меры, связанные с нанесением дополнительной маркировки, приведут к удорожанию производственных процессов.

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

В стране вводить маркировку начали с меховых изделий. С 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 2021 года она распространилась на продовольственные товары. Первой такой категорией станут молочные продукты. С 1 апреля 2020 года по 1 июня 2021 года также проходит эксперимент по маркировке воды.