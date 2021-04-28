Россиян предупредили о росте цен на газировку

В результате борьбы с контрафактом бутилированной воды ее стоимость, а также стоимость безалкогольных напитков, в том числе газировки, может вырасти на 10-15 процентов. Об этом со ссылкой на материалы прошедшей в Екатеринбурге встрече региональных властей и представителей отрасли сообщила пресс-служба Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки). Отчет о мероприятии есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава Союзнапитков Максим Новиков объяснил, что такой рост, помимо маркировки, обеспечат колебания курса рубля и введение ответственности производителей за утилизацию упаковки. По его мнению, новая система вводится без должных испытаний, без отработанных механизмов как процесса нанесения маркировки, так и ее проверки.

Чтобы предупредить проблемы, организация предложила вводить маркировку поэтапно. С 1 марта 2022 года — для лечебной минеральной воды, с 1 сентября 2022 года — для лечебно-столовой и столовой, а с 1 марта 2023 — для питьевой.

С 1 июля 2020 года в России ввели обязательную маркировку лекарств. В октябре 2020 года участники фармацевтического рынка начали сообщать о проблемах, сбоях в работе мониторинга поставок препаратов. В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении механизма.