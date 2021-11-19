На Украине захотели помешать запуску «Северного потока-2» на полную мощность

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «1+1», что не хочет видеть, как «Северный поток-2» будет запущен на всю мощность, и есть большие шансы на то, что этому могут помешать случиться. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуска на полную мощность», — заявил Макогон. Он добавил, что транзит газа в 2021 году уменьшился в три раза, а «Москва вернулась к законтрактованным объемам».

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Европейские компании могли бы оставлять купленный газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Речь идет о создании общего международного газового фонда. Если такое предложение получит развитие, то участникам фонда дадут доступ к этим запасам в кризисных ситуациях.