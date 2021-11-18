В бундестаге призвали отказаться от игры ва-банк с «Северным потоком-2»

Игра ва-банк с газопроводом «Северный поток-2», имеющим большое значение для инфраструктуры Германии, недальновидна и безрассудна. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

Политик призвала срочно наладить добрососедские отношения между странами ЕС и Россией, подчеркнув, что это отвечает интересам обеих сторон. По ее словам, политизация ситуации вокруг «Северного потока-2» приводит к постоянному росту цен на газ, что в конечном счете бьет по рядовым гражданами не только Германии, но и Польши.

«Завершенный трубопровод, который необходим для нашего газоснабжения, должен быть сертифицирован как можно быстрее и без дальнейших задержек», — подчеркнула Дагделен.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) приостановило сертификацию «Северного потока-2». Оно хочет дождаться, когда оператор проекта, швейцарская Nord Stream 2 AG, создаст в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны. По словам источников Reuters, это грозит задержкой запуска до следующего марта.