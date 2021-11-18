В Польше призвали ФРГ помешать «Северному потоку-2» и не давать деньги Путину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью газете Bild.
Как считает польский политик, Германии следует прекратить процедуру сертификации проекта газопровода «ради мира», и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину.
Отсрочка сертификации
16 ноября ФРГ приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». По мнению члена немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Альберта Брайнингера, задержка сертификации оператора проекта может быть обусловлена политическими причинами.
Брайнингер полагает, что решение немецкого регулятора приостановить сертификацию связано с желанием выиграть время для формирования новой правительственной коалиции ФРГ. При этом он затруднился сказать, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Политик допустил, что нашел формальный повод для отказа.
Вместе с тем Брайнингер указал на отсутствие признаков полного отказа Германии от «Северного потока-2». Он пояснил, что в стране есть значительные силы, которые заинтересованы в успешной реализации проекта.
Другой член «Альтернативы для Германии», член Бундестага Штеффен Котре в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Комиссия Евросоюза и США намерены помешать запуску газопровода, чтобы сделать проект более дорогим, нанести ущерб России и получить конкурентные преимущества для американского газа. В результате же, указал он, страдают потребители газа и надежность Германии.
Перспективы проекта
Как отмечали источники в немецком правительстве, запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.
Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о переносе запуска «Северного потока-2» на март 2022 года. «Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе», — заявил представитель германского регулятора.
Две части одного газопровода
Как считает сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась, чтобы добиться сертификации газопровода, России следует разделить его на две части.
Специалист указал на «слабость» обновленной Газовой директивы Евросоюза, которая распространяется только на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод, в данном случае речь идет о Германии.
Кардась отметил, что одобрение Еврокомиссией и Германией такого подхода позволит «Газпрому» и его партнерам эксплуатировать «Северный поток-2» на более выгодных условиях, так как в этом случае большая часть проекта будет выведена из-под действия. «Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», — добавил аналитик.
Реакция России
В Кремле не нашли политических мотивов для приостановки сертификации «Северного потока-2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сертификация российского газопровода является сложным процессом, и это было понятно с самого начала, указав на «определенные протоколы» и «нормы европейского законодательства».
«Компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект», — заявил он.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Германия пока что не делала России политических заявлений в связи с приостановкой сертификации «Северного потока-2». Он добавил, что Кремлю не хотелось бы видеть в действиях Берлина политических мотивов.