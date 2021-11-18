Киев предложил Европе оставлять купленный газ на Украине

Европейские компании могли бы оставлять купленный газ в украинских подземных хранилищах (ПХГ). С таким предложением в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC), выступил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, передает «Интерфакс».

Речь идет о создании общего международного газового фонда. Если такое предложение получит развитие, то участники фонда смогут иметь доступ к этим запасам в кризисных ситуациях.

Киев предлагает для рассмотрения концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP), которая предусматривает дополнительные потоки газа в район австрийского Баумгартена.

Для этого надо разработать коммерчески привлекательные условия для транспортировки газа и для заполнения хранилищ на долгосрочный период, считает Галущенко. По его словам, Украина готова дать скидку на тарифы «Оператора газотранспортных сетей (ГТС)» и считает, что такая политика станет наиболее эффективным методом преодоления энергетического кризиса.

Для Украины проблема использования и заполнения своих газопроводов и ПХГ стала особенно актуальной на фоне приближения срока запуска газопровода «Северный поток-2». В Киеве настаивают на блокировке проекта на этапе сертификации, так как тот, по мнению украинской стороны, угрожает энергобезопасности Европы.

Киев считает, что «Газпром», несмотря на действующий контракт, может резко сократить или полностью остановить транзит через страну, что приведет к деградации поставок. В середине сентября Галущенко указывал, что при определенных объемах Украина будет вынуждена полностью переориентировать свою ГТС на поставки внутри страны.