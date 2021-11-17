Зеленский рассказал главе ЕК о готовности снизить стоимость транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в беседе с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, что Киев готов снизить стоимость транзита газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении.

Также украинский лидер в разговоре с главой ЕК представил ряд предложений, «направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». Они обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Ранее в ноябре бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. По мнению политика, Зеленский, как и Янукович, допускает серьезные кадровые ошибки.

1 ноября суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. При этом в начале октября Зеленский сообщил, что ежегодные потери Украины в случае остановки транзита российского газа в Европу составят два миллиарда долларов. Украинский лидер заявил, что страна получает за транзит «законные» средства, и отметил важность сохранения этой возможности.