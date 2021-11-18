В Германии сочли неуместными призывы Польши отказаться от «Северного потока-2»

Депутат бундестага: у Польши не должно быть права голоса в сертификации Северного потока-2

В Германии сочли неуместным призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отказаться от сертификации и запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом «Ленте.ру» заявила депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

Она подчеркнула, что вопросами сертификации занимается профильный регулятор — Федеральное сетевое агентство ФРГ. «Я не понимаю, почему у Польши или других стран должно быть право голоса в процессе сертификации», — сказала политик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, ФРГ следует прекратить процедуру сертификации проекта газопровода «ради мира» и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину путем закупок газа.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». Регулятор хочет дождаться, когда оператор проекта, швейцарская Nord Stream 2 AG, создаст в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны. По словам источников Reuters, это грозит задержкой запуска до следующего марта.