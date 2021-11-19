Названы принимающие с альтернативными «Спутнику V» российскими вакцинами страны

«Туту.ру»: привитым «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» открыты без ПЦР и карантина шесть стран

Россияне, привитые российскими вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», могут въехать без ПЦР-тестов и прохождения карантина на территорию шести государств. Список доступных стран составил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

Среди стран, принимающих туристов, вакцинированных альтернативными «Спутнику V» российскими препаратами, назвали Албанию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Черногорию и Северную Македонию. Отмечается, что виза потребуется только в Венгрии, в остальных случаях въехать можно либо по национальному паспорту, либо на срок не дольше определенного количества дней (от 30 до 180 суток).

При этом путешественникам, вакцинированным однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», доступен свободный въезд только в четыре из шести стран — в Албанию, Армению, Белоруссию и Венгрию.

Также специалисты напомнили, что для пересечения границы Белоруссии на машине потребуется уважительная причина — например, лечение или визит к тяжелобольным родственникам.

Кроме того, еще четыре страны пускают россиян без сертификатов вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов: Абхазия, Южная Осетия, Доминикана и Мексика.

Ранее в ноябре эксперты туротрасли предрекли, что введение QR-кодов на транспорте нацелено на очень длительную перспективу, «если не навсегда». По мнению специалистов, использование QR-кодов является общемировой практикой, поэтому паспорта здоровья в том или ином виде — это «новая нормальность».