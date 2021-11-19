В России начали производство корректируемых ракет для «Торнадо-С»

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) получат новый боеприпас. В России начали производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С». Об этом генеральный директор «НПО "Сплав" имени А. Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что уже началось серийное производство корректируемых боеприпасов калибра 300 миллиметров. По словам гендиректора предприятия, также заключен контракт с Минобороны России на поставку новых боеприпасов.

В августе издание The National Interest оценило перспективы разработки РСЗО с искусственным интеллектом в России. Автор материала подчеркнул, что для создания такой системы потребуется беспилотный грузовик и бесперебойная связь.

В марте источники «Известий» в Минобороны России сообщили о замене РСЗО «Смерч» новыми системами «Торнадо» в Западном военном округе. В публикации отметили, что новая РСЗО получила автоматизированную систему управления и наведения, а также новые боеприпасы. Это повысило точность поражения целей.

В августе 2020 года на форуме «Армия-2020» управляемый снаряд «Торнадо-С» показали в действии. Александр Смирнов отметил, что новый боеприпас сохранил габариты прежних снарядов калибра 300 миллиметров. Боеприпас получил четыре руля и хвостовой блок с выпускаемыми стабилизаторами.