Экипажи Ту-95МС сняли японских пилотов на видео

Пилотов японских истребителей сняли на видео экипажи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Запись опубликовало Минобороны России. Самолеты сблизились на расстояние, которое позволило рассмотреть очертания пилота японского истребителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Экипажи бомбардировщиков Ту-95МС сделали запись во время совместного воздушного патрулирования с китайскими самолетами над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

На записи виден истребитель F-15 Воздушных сил самообороны Японии. Самолет приблизился к российским бомбардировщикам. Это позволило рассмотреть очертания японского пилота в кабине F-15.

Патрулирование проводили три бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и два китайских бомбардировщика H-6K Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК).

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