В iPhone предсказали появление USB-C

Будущий смартфон Apple получит разъем USB-C вместо Lightning. Об этом сообщает издание iDrop News со ссылкой на источники.

Источники предсказали появление нового порта в iPhone 14. Инсайдеры рассказали, что USB-C окажется одной из главных особенностей будущих аппаратов Apple, выход которых состоится осенью 2022 года.

Специалисты перечислили причины, из-за которых в Apple решились на внедрение USB-C. Основной назвали новый формат видео ProRes, который позволяет снимать качественные ролики для профессиональных создателей контента. Так, минута подобного видео весит около шести гигабайт, и его крайне сложно передать через порт Lightning, который базируется на устаревшей технологии USB 2.0. Так, чтобы передать два часа ProRes-видео по проводу, нужно ждать почти четыре часа.

Также инсайдеры напомнили о проблемах, с которыми может столкнуться Apple, если не переведет свои устройства на USB-C. «И администрация Байдена-Харриса, и Европейский Союз настаивают на этом», — отметили авторы. Заключительной причиной для перехода авторы назвали заботу об экологии. По их словам, в случае внедрения универсального порта Apple смогла бы отказаться от производства проводов Lightning.

Ранее энтузиаст из Швейцарии, установивший порт USB-C в iPhone, продал устройство на аукционе. Смартфон Apple удалось реализовать за 86 тысяч долларов или свыше шести миллионов рублей.