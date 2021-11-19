Раскрыта новая причина древней глобальной катастрофы

Ученые Нью-Йоркского университета в США определили новый фактор, который способствовал массовому вымиранию 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода. Анализ древних отложений на юге Китая раскрыл, что сильные извержения вулканов вызвали вулканическую зиму, это привело к резкому глобальному похолоданию. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Массовое пермское вымирание стало самой крупной экологической катастрофой на Земле за последние 500 миллионов лет. В результате нее исчезло 80-90 процентов сухопутных и морских видов животных. Геологические данные указывают на несколько возможных причин, в том числе на трапповый магматизм в Сибири, когда на поверхность изливалось колоссальное количество лавы, что привело к появлению обширного региона вулканических пород.

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Ученые традиционно связывают трапповый магматизм со значительным изменением климата. В атмосферу попали большие количества углекислого газа, и это способствовало глобальному потеплению и снижению уровня растворенного кислорода в морской воде. Стали возникать гигантские мертвые зоны, лишенные кислорода и гибельные для многих морских организмов.

В новом исследовании ученые проанализировали породы на месторождениях полезных ископаемых, в том числе меди и ртути, возраст которых совпадает с концом пермского периода. Эти породы характеризуются наличием аномалий в химическом составе: увеличенным содержанием легкого изотопа Cu; включений, обогащенных медью и сульфидами; а также скачками концентрации ртути. Это, вероятно, связано с вулканическими выбросами серы.

Атмосферные аэрозоли серной кислоты могли стать причиной резкого глобального похолодания на несколько градусов, которое затем сменилось глобальным потеплением. По мнению ученых, это подтверждает тот факт, что трапповый магматизм не был единственным спусковым крючком массового вымирания.