Госструктурам США разрешили работать с талибами в обход санкций

Вашингтон официально разрешил госструктурам и НКО работать с талибами в обход санкций

Вашингтон разрешил американским госструктурам и НКО работать с боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане в обход действующих международным санкций. Об этом стало известно из отчета главного генерального инспектора США Шона У. О'Доннела об операции «Страж свободы».

По информации из отчета, в рамках военной операции власти США выдали официальное разрешение государственным органам и ряду организаций на взаимодействие с талибами.

Ранее О'Доннел заявил, что главной ошибкой в подготовке афганских военных стала попытка создать армию по американскому образцу. Согласно докладу, силы США использовали в Афганистане «чрезмерно американские модели», которые не были адаптированы к конкретным потребностям афганских вооруженных сил.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о судьбе американского оружия, попавшего в руки талибов. Он усомнился в том, что оставленные вооружения могли быть переданы иным группировкам. По словам дипломата, нет никаких свидетельств передачи оружия террористическим организациям.