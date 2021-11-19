Российским медикам поднимут зарплаты

«Известия»: Минздрав и ФОМС изменят систему оплаты труда для врачей в семи регионах России

Счетная палата проверила программу софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ) Фонда ОМС и выяснила, что она реализуется недостаточно эффективно, пишут «Известия».

Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на основе заключения Счетной палаты (СП) разработали конкретные действия, чтобы поднять зарплаты врачам. Заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко рассказала, что пилотный проект, в рамках которого изменят систему оплаты труда для врачей, запустят в семи регионах страны в ближайшее время.

«У работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Самое важное при этом, что заработная плата не будет меньше нынешнего уровня, то есть увеличиться может, а стать меньше — нет», — подчеркнула она.

Из отчета СП следует, что предусмотренные ФОМС средства на повышение зарплат врачей в текущем году в сумме 18,3 млрд рублей в первом полугодии были использованы «недостаточно эффективно». Причины этого в Минздраве и ФОМС «Известиям» пока не раскрыли.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) и представитель Национальной медицинской палаты (НМП) Гузель Улумбеков заявила, что минимальные оклады врачей должны быть такими же, как у военных. При этом медикам во всех регионах страны нужно выплачивать одинаковые оклады.

«Соответственно, у врача, который так же, как и военный, отвечает за безопасность страны, оклад должен быть четыре МРОТ, у медицинской сестры — два МРОТ, у преподавателей медицинских вузов и училищ — от шести до восьми МРОТ. Это базовые условия», — подчеркнула Улумбекова.

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