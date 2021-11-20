В Госдуме нашли объяснение желанию США ввести новые санкции против России

В Госдуме объяснили инициативы США о санкциях против РФ желанием залезть в «кормушку»

Инициативы по вводу новых антироссийских санкций в случае «вторжения на Украину» объясняются желанием американских политиков залезть в «кормушку», которую для них представляет бюджет, выделяемый на сдерживание «российской угрозы». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, сообщает в субботу, 20 ноября, РИА Новости.

«Та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем», — сказал он.

По словам депутата, на противостояние «российской угрозе» в западных государствах выделяются значительные средства и некоторые политики не в состоянии отказать себе в возможности «присоединиться к этим огромным денежным потокам и хоть что-то положить себе в карман».

«Это связано с большими оборонными заказами, с так называемой "помощью оккупированной Украине" и "политическим сдерживанием России», — пояснил парламентарий.

Накануне, 19 ноября, сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину. При этом, как обратили внимание СМИ, проект изменений в военный бюджет сформулирован таким образом, что в определении самого термина «вторжение» остается достаточное пространство для маневра.