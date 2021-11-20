Умер сооснователь сети фастфуда Subway

Сооснователь сети ресторанов фастфуда Subway Питер Бак (Peter Buck) умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Смерть бизнесмена наступила в четверг, 18 ноября. Ее причины не называются.

Ставшую в будущем известной по всему миру сеть ресторанов быстрого питания основал в 1965 году 17-летний Фред Де Люка. Сумму в размере 1000 долларов, необходимую для открытия первой закусочной под названием «Peteʼs Subway Submarines», одолжил ему именно Питер Бак, который был отцом друга Фреда.

Сейчас под брендом Subway работает более 40 тысяч торговых точек по всему миру Компания соперничает с McDonaldʼs за звание самой крупной сети быстрого питания в мире.