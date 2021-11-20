Бастрыкин обсудит с актрисой Светличной нравственное воспитание следователей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин проведет встречу с актрисой Светланой Светличной и обсудит с ней работу по вопросам «духовно-нравственного и культурного развития» учащихся образовательных учреждений Следственного комитета. Информация опубликована на сайте ведомства.

В сообщении СК указывается, что Светличная годами помогает ведомству в вопросах культурного и патриотического воспитания кадетов, студентов академий, а также молодых следователей.

«Александр Иванович много лет лично знаком со знаменитой актрисой, всегда восхищается ее талантом и ценит вклад Светланы Афанасьевны в общее дело воспитания молодого поколения. Каждая ее роль по-своему уникальна и неповторима. Светлана Афанасьевна — представитель золотой эпохи кинематографа, фильмы с ее участием всегда имели большой успех у зрителей», — пояснили в СК России.

В конце октября стало известно об исчезновении актрисы. В полицию обратилась родственница Светличной, которая пожаловалась, что та не выходит на связь несколько дней. Бастрыкин тогда лично поставил ситуацию на контроль. Позже Светличная нашлась на съемках одного из ток-шоу. Глава поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за сил, брошенных на поиски Светличной, волонтеры не успели спасти другого человека.

