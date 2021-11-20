Президент США Джо Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего в стране Дня благодарения. Об этом сообщает CNN.

Церемония «помилования» прошла в Розовом саду Белого дома. В ходе нее Байден в первый раз как глава государства в шуточной манере «помиловал» индеек. Отмечается, что президент спас животных от того, чтобы из них приготовили ужин для него во время праздников. После помилования индеек из Индианы отправят обратно в родной штат на исследовательскую ферму.

Ранее американские знаменитости попросили президента США отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения. Петицию с призывом подписали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари. Представители организации Farm Sanctuary, отметили, что обычно помилованных лидером Белого дома индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с научными программами по птицеводству, где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями.

В прошлом году на тот момент действующий президент США Дональд Трамп «помиловал» пару индеек накануне Дня благодарения. Церемония помилования двух птиц, которых назвали Кукуруза и Початок, также прошла в Розовом саду Белого дома. В ней приняли участие супружеская чета и их дети.

