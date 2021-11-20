Пентагон: США завершат боевую миссию в Ираке до конца года и покинут страну

США завершат боевую миссию в Ираке до конца 2021 года и покинут страну в соответствии с договоренностями. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в письменном заявлении по итогам встречи главы Минобороны США Ллойда Остина с иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне.

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В пресс-релизе говорится, что американский генерал подтвердил, что США остаются в арабской стране по приглашению правительства для поддержки сил безопасности Ирана и помощи в борьбе с ИГ (террористическая организация Исламское государство, запрещена в России).

По его словам, Вашингтон будет продолжать выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. В том числе, Остин пообещал, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи.

По словам Кирби, дальнейший этап военной миссии США будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными с иракскими военными.

При этом, ранее Остин сообщил, что США сохранят значительное военное присутствие в ближневосточном регионе и могут быстро нарастить его, если это потребуется. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что американская сторона «настаивает на углублении многосторонних партнерств» в регионе, которые способны противостоять возникающим проблемам.