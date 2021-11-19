В США объяснили тайный уход американских военных с крупнейшей афганской базы

В США заявили, уход Штатов с авиабазы Баграм в Афганистане не имел значения для эвакуации

В США объяснили причины тайного и ускоренного ухода американских военных с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм до завершения вывода войск и заявили, что он не имел большого значения для эвакуации. Об этом в своем отчете об операции «Страж свободы» сообщил главный генеральный инспектор США Шон У. О'Доннел.

Материалы по теме Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

В докладе указано, что для удержания Баграма американской администрации потребовалось бы подвергнуть опасности около пяти тысяч военнослужащих. «Это бы мало способствовало выполнению порученной нам миссии, а именно защиты посольства, которое находилось примерно в 30 милях от нас», — говорится в отчете.

Согласно заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, продолжение удержания авиабазы превышало возможности американской армии с учетом необходимости защиты американского представительства. «Так что нам пришлось отказаться от того или другого, и было принято решение», — отметил он.

Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи поддержал это мнение, заявив, что с военной точки зрения было бы невозможно действовать и защищать как посольство, так и Баграм с численностью войск в Афганистане в июле. «Вариант Баграма ушел, когда нам было приказано сократить наше присутствие до 650 человек в Кабуле», — заявил он.

Ранее в США объяснили причины провала создания устойчивой системы безопасности Афганистана и заявили, что главной ошибкой в подготовке афганских военных стала попытка создать армию по американскому образцу. Согласно докладу, Соединенные Штаты использовали в Афганистане «чрезмерно американские модели», которые не были адаптированы к конкретным потребностям афганских вооруженных сил.

Военные США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм ночью, не уведомив ее нового командира. Прежде, чем афганская армия смогла взять контроль над аэродромом, который находится примерно в часе езды от Кабула, на него проникли мародеры, которые разграбили казармы и склады.