Крупный пожар вспыхнул в историческом центре Парижа

Пламя охватило исторические здания на бульваре Капуцинок в Париже

В историческом центре Парижа начался крупный пожар. Об этом сообщает Reuters.

Огонь вспыхнул на бульваре Капуцинок недалеко от площади Оперы. Издание Metro пишет, что пламя охватило несколько зданий.

Причины возгорания пока не установлены. Полиция призвала граждан избегать места пожара, чтобы не препятствовать проезду пожарных автомобилей, сообщает The Local.

— Préfecture de Police (@prefpolice) 20 ноября 2021, 14:25

В апреле 2019 года произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

