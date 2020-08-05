В ОАЭ начался крупный пожар

В городе Аджман на северо-западе ОАЭ начался крупный пожар. Видео с места событий публикуют пользователи Twitter.

На кадрах виден большой столб черного дыма, отмечается, что горит крупный рынок. О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Эмиратские СМИ пишут, что пожарные службы уже на месте происшествия, они пытаются потушить огонь. Больницу неподалеку эвакуировали,

Рынок был долго закрыт из-за коронавируса. Это популярная достопримечательность Аджмана, куда съезжаются люди со всей страны.

4 августа мощный взрыв произошел в районе порта ливанского Бейрута. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru