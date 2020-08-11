Преступник захотел спрятать труп и устроил крупный пожар в Испании

Причина крупного пожара, уничтожившего около трех тысяч гектаров леса, — попытка неизвестного преступника спрятать труп. Об этом сообщает издание 20 minutos.

Пожар случился прошлым летом в провинции Куэнка, он охватил более 2,8 тысяч гектаров. Следователи пытались выяснить его причины практически на протяжении года.

Одновременно с этим в провинции пытались разыскать пропавшего гражданина Эквадора, личность которого не раскрывается. Он был подрядчиком предприятия по сбору розмарина. Правоохранительные органы обнаружили останки мужчины в лесу в муниципалитете Карденете. Предполагается, что это была насильственная смерть.

Сейчас в преступлении подозревают выходца из Мали, одного из рабочих в бригаде сборщиков. Полиция уже арестовала его сообщников, двух выходцев из стран Африки — сам убийца сбежал. Правоохранители выдали международный ордер на его арест.

В 2017-м в природном парке Доньяна в Андалусии на юге Испании также вспыхнул сильный лесной пожар. Огонь быстро распространился и подошел вплотную к городу Могер. Власти эвакуировали 1800 человек.