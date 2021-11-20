Песков назвал преимущество глобального потепления для России

Песков: у России есть технологии для борьбы с глобальным потеплением

Официальный представитель Кремля и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в беседе с ТАСС назвал преимущества глобального потепления для России. По его мнению, оно поспособствует расширению зоны пахотных земель и увеличению стоимости сельхозпродукции.

«Большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане», — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что у страны есть технологии для того, чтобы справиться с глобальным потеплением, поэтому мировому сообществу будет тяжело справиться без участия Москвы. Среди подобных технологий Песков упомянул возможность массового высокоэффективного улавливания CO2 и систему замкнутых карбоновых полигонов.

При этом спецпредставитель президента отметил, что в противодействии потеплению играет роль недоверие между странами мира. «Ситуация с климатическими вызовами крайне осложняет уровень доверия между странами. Для обычного человека тяжело ответить на вопрос, если мы не доверяем друг другу в верификации вакцин, почему мы должны доверять в совместных климатических действиях», — уточнил Песков.

О большом потенциале у России в борьбе с потеплением ранее говорил президент Владимир Путин. В рамках саммита G20 в конце октября он призвал страны наращивать поглощение парниковых газов, а не только сокращать количество их выбросов.