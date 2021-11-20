Россия заявила о целой цепочке проблем в Афганистане

По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, экономическая ситуация в Афганистане ухудшается. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кабулова, на ситуацию в стране влияет как заморозка финансовых активов Вашингтоном, так и отсутствие гуманитарной помощи. «Мы слышим красивые декларации о готовности серьезные деньги вбросить, но отключение афганских банков от системы SWIFT лишает возможности эти деньги как-то доставить до нуждающихся в Афганистане», — сообщил он в эфире канала «Россия 24».

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Кабулов добавил, что в стране сейчас наблюдается целая цепочка проблем. Он заявил, что топливо в Афганистане всегда было дефицитом, а у несостоятельной части населения сейчас нет денег даже на дрова — они зачастую жгут пластиковые бутылки, чтобы согреться.

«Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий», — подчеркнул он.

Ранее самолеты Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана россиянами и гражданами Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Власти заявили, что эвакуируют граждан по поручению главы государства Владимира Путина.