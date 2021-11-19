Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились на аэродроме Чкаловский

Самолеты Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана россиянами и гражданами Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана. приземлились на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

«В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль», — уточнили в Минобороны. Ил-76 доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула, а на обратном пути на борту находилось 205 граждан из пяти стран.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Министерство обороны России по поручению главы государства Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан, которым нужно уехать в условиях крайне неспокойной обстановки там. Эвакуировали не только россиян, но и граждан стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

