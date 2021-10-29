В Госдуме ответили на просьбу талибов прислать вакцину от COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что Россия сможет помочь Афганистану вакциной от COVID-19. Так в разговоре с NEWS.ru депутат ответил на просьбы талибов (движение «Талибан» запрещено в России) обеспечить поставки препаратов против коронавируса в страну.

«Я думаю, да, будем оказывать всестороннюю помощь и поддержку», — сказал Чепа. По его словам, чем больше в мире вакцинированных людей, тем лучше и спокойнее развивается жизнь на Земле.

«Мы должны оказывать всяческое содействием всем странам и людям в оказании помощи и предоставлении вакцины», — подчеркнул депутат.

Ранее министр здравоохранения Афганистана Каландар Ибад попросил обеспечить поставки российских или других вакцин от COVID-19 в страну. Он добавил, что республика оценит любую помощь в борьбе с пандемией.

В августе представители Всемирной организации здравоохранения заявляли об острой нехватке медикаментов в Афганистане. Также из-за повысившейся внутренней миграции и беспорядков вырос риск новых вспышек COVID-19. Кроме того, страна оказалась на грани финансового коллапса.

