Небензя назвал способ решить социально-экономические проблемы Афганистана

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Недензя на заседании Совбеза заявил, что решить социально-экономические проблемы Афганистана невозможно без разморозки афганских госрезервов в западных банках по линии международных финансовых институтов. Его слова приводит РИА Новости

По его мнению, это динственный способ, который пожет способствовать разрешению кризиса, сложившегося в стране после прихода к власти представителей радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

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«Вынуждены констатировать: как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ (Управления по координации гуманитарных вопросов, — прим. «Ленты.ру»), фондовых программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся», — подчеркнул Небензя.

Небензя также отметил, что Россия выступает за скорейший созыв международной донорской конференции под эгидой ООН по Афганистану, подчеркнув, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития страны должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой Афганистане в течение последних 20 лет.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк не возобновит работу в Афганистане до тех пор, пока в стране не будет урегулирован политический вопрос. В частности, речь идет о мировом признании нового афганского правительства, вохглавляемого представителями движения «Талибан».

После смены власти в Афганистане в середине августа западные страны заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым страна могла получить доступ через Всемирный банк и Международный валютный фонд. Это одна из причин, спровоцировавших глубокий экономический кризис. Так, в настоящее время в Афганистане происходит массовый вывод средств, а большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг.