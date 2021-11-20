Врачи рассказали о спаде заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России постепенно отступает. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik, сообщает РИА Новости.

Максимальные показатели роста числа заболевших коронавирусом фиксировались в начале ноября, с тех пор началось сокращение количества выявляемых ежедневно случаев, отметил врач. «Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель: если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», — объяснил он.

Специалист добавил, что со спадом волны не закончится эпидемия. По его словам, все будет зависеть от дисциплины исполнения необходимых мер. Он порекомендовал брать пример с Китая, где система соблюдения мер предосторожности очень строгая. «Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», — подчеркнул вирусолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по COVID-19, однако заболеваемость останется на высоком уровне. Он отметил, что такой уровень будет сохраняться до тех пор, пока в стране не улучшатся результаты вакцинации.