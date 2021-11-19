В оперштабе раскрыли количество вакцинированных от COVID-19 в Москве

В Москве более 5,5 миллиона жителей прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

В оперативном штабе уточняется, что 6 080 506 человек привились первым компонентом, а завершили полный курс вакцинации — 5 538 247. Кроме того, отмечается, что коллективный иммунитет в городе составил 67,1 процента.

За минувшие сутки в Москве выявили 3371 новый случай коронавируса, 6562 человека выздоровели, а 95 пациентов с COVID-19 скончались.

В столице за все время пандемии зафиксировали 1 911 956 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 716 433 человека выздоровели, а 33 162 скончались.

Ранее в оперштабе оценили уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России. По их данным он превысил 50 процентов. Ранее 12 ноября он достигал 49 процентов.