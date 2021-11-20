Сурков заявил о золотом веке России с «порядком и скрепами» на годы вперед

Экс-замглавы АП Сурков: теперь у нас есть 20 лет стабильности, которых не было у Столыпина

В начале третьего тысячелетия российская вертикаль власти остановила лавину социального хаоса и вытянула страну «из-под завалов перестройки». Об этом в своей статье для «Актуальных комментариев» написал бывший заместитель главы Администрации президента страны Владислав Сурков.

«Двадцать лет стабильности, которых не хватило Столыпину, теперь у нас есть. И еще будут. Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы, точно, когда-нибудь станут вспоминать как золотой век», — заявил он.

По словам Суркова, реакция США и Евросоюза на вмешательство России, а также отсутствие вариантов разрешения серьезных конфликтов по всему миру без участия Москвы «показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов».

«Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — констатировал он.

Ранее Владислав Сурков предрек, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. По его словам, в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или совсем исключена ради эффективности систем управления.