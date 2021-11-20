Названы грозящие большой войной «пороховые бочки» Европы

Ouest-France: конфликты на границе Белоруссии и востоке Украины грозят войной в Европе

Французская газета Ouest-France назвала регионы Европы, где может вспыхнуть большая война. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам обозревателя Ouest-France Фабьена Казенава, в Евросоюзе опасаются, что в вооруженный конфликт может перерасти ситуация на границе Белоруссии, где скопились тысячи беженцев из Иракского Курдистана. Поводом для него может стать случайный инцидент с польским, литовским, латышским или белорусским военнослужащим.

Еще одной «пороховой бочкой» Европы Казенав считает Донбасс. По его мнению, если конфликт на востоке Украины усилится, то в него может вмешаться Россия. Он не исключает, что в этом случае российская армия попытается создать буферную зону для защиты Донецка, Луганска и Крыма, которая протянется до Одессы и Транснистрии.

Казенав также отметил угрозу возобновления гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что видит в сложившейся ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши риск начала третьей мировой войны. По его мнению, ее обострение может привести к непредсказуемым последствиям.