В Германии раскрыли подлог ультраправых о приказе Сталина солдатам Красной армии

В Германии раскрыли подлог в переводе на немецкий язык приказа лидера СССР Иосифа Сталина под номером 0428 от 17 ноября 1941 года о применении тактики «выжженной земли» во время Великой Отечественной войны. В своей статье для издания Die Welt историк Свен Келлерхофф отметил, что за фальсифицированием исторических событий стоят ультраправые экстремисты, желавшие оправдать действия нацистов.

В материале речь шла о распоряжении генералиссимуса, в котором говорилось о необходимости уничтожать любые объекты, потенциально пригодные для использования солдатами вермахта в качестве убежища. По словам Келлерхоффа, для данной задачи каждому полку Красной армии предписывали сформировать так называемые «команды охотников» численностью от 20 до 30 человек. После войны данный исторический документ был опубликован в книге советского историка Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина», переведенной на немецкий.

Материалы по теме Громадная глупость Гитлера. Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат Стервятники Гитлера Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны

В 1995 году публицист ультраправого толка Фриц Беккер заявил, что в Германии издали сокращенный вариант приказа, и представил фрагменты, которые якобы отсутствовали при переводе. Согласно его трактовке, в распоряжении Сталина значилось, что задействованные на данном задании советские солдаты должны были переодеваться в трофейную форму вермахта и войск СС. «Это возбудит ненависть к фашистским оккупантам, облегчит вербовку партизан в тылу врага. Следует обратить внимание, чтобы после "карательной экспедиции" оставались свидетели, которые затем смогут поведать о "злодеяниях фашистов". Далее следовало, что "среди населения необходимо распространять сведения, будто это немцы сжигают деревни и села, чтобы наказать партизан», — говорилось в версии Беккера.

Немецкие исследователи Кристиан Хартман и Юрген Царуск заинтересовались первоисточником распоряжения Сталина и обнаружили, что ссылки публициста Беккера, а также его ультраправых соратников Франца Зайдлера и Йоахима Хоффмана ни на чем не основаны. Ученым удалось ознакомиться с оригиналом документа, в котором о маскировке красноармейцев в солдат вермахта не говорилось.

В своей статье Свен Келлерхофф подчеркнул, что немецким неонацистам был необходим «контраргумент» в дискуссии о преступлениях армии Третьего рейха. Так, по его словам, подлог был создан с целью «подвергнуть сомнению "авторство" немцев в жестокостях и преступлениях военного времени».

